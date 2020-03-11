مديرية الأوقاف الإسلامية: لاختصار خطبة الجمعة.. وفضل الله: للتوقف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة

أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في ​لبنان​ تعميما لجميع أئمة وخطباء المساجد لاختصار خطبة الجمعة على أن لا تتجاوز العشر دقائق وإرشاد المصلين الى ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​.

وتمنت على “كل مصل من لديه الاستطاعة أن يحضر معه سجادته الخاصة وان يتوضأ في بيته أو عمله زيادة في الوقاية، وعلى المرضى من المصلين أن يصلي الظهر في بيته ولا يحضر صلاة الجمعة حرصا على صحة إخوانه.

وقد اتخذت ​الأوقاف الإسلامية​ في كل المساجد إجراءات حين الدخول إليها بان يعقم الداخل يديه بالمواد الموضوعة المخصصة على مداخل المساجد ووضع كمامات حرصا على ​السلامة العامة​”.

من جهته أصدر العلامة السيد علي فضل الله بيانا أعلن فيه “التوقف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في مسجد الحسنين في حارة حريك، إضافة إلى كافة المساجد التي تشرف عليها مؤسسات العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله”.

وجاء في البيان:”إلى الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات. حرصا منا على الأخذ بمبدأ الوقاية، ولسلامتكم وسلامة الجميع، فإننا نعلن التوقف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في مسجد الحسنين، وفي كافة المساجد التي تشرف عليها مؤسسات العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله حتى إشعار آخر، وريثما ينحسر هذا الوباء، وتكون هناك ظروف أفضل، سائلين المولى تعالى أن يدفع عنكم وعن كل اللبنانيين هذا البلاء، وأن تنعموا بصحة وعافية مع كل اللبنانيين”.