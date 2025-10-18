السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
مديرية الجمارك تحمي الإنتاج المحلي.. مصادرة منتجات زراعية وملاحقة المخالفين

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2025 11:02 صباحًا
مديرية الجمارك

مديرية الجمارك

تمكّنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، من تنفيذ ثلاث ضبطيات نوعية فجر اليوم في سوق قب إلياس، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي.

وأسفرت العملية عن مصادرة كميات من المنتجات الزراعية المهرّبة، شملت نحو 2,450 كلغ من الليمون و1,200 كلغ من البندورة و1,160 كلغ من الزيتون الأخضر، جرى إدخالها إلى السوق خلافًا للأنظمة المرعية الإجراء.

وسيُصار إلى تسليم المضبوطات إلى المستشفى العسكري للاستفادة منها وفق الأصول، على أن تُستوفى الغرامات القانونية من المخالفين بقيمة تقارب 1,300,000,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل ضعفي القيمة الفعلية للبضائع المضبوطة.

وتأتي هذه العملية في سياق خطة التنسيق المشترك بين وزارة الزراعة ومديرية الجمارك العامة، الهادفة إلى التشدّد في ضبط الحدود والأسواق المحلية، ومنع إدخال المنتجات الزراعية المهرّبة التي تؤثر سلبًا على المزارع اللبناني وتُهدّد سلامة الغذاء والأمن الزراعي الوطني.

