مديرية الجمارك تطلب من الفائزين بمباراة خفراء متمرنين الى مراجعة الشعبة الادارية

أصدرت المديرية العامة للجمارك بلاغا بشأن تطويع خفراء متمرنين بتاريخ 17/7/2020، جاء فيه:

“عملا بقرار مقام مجلس الوزراء الرقم 9 في محضره الرقم 44 تاريخ 14/7/2020 (البت بتعيين خفراء متمرنين لصالح الضابطة الجمركية مع مراعاة الوفاق الوطني والعيش المشترك)، واستنادا الى أحكام التعميم الصادر عن هذه المديرية العامة الرقم 45 (نظام المباراة لوظيفة خفير متمرن، خفير بحري متمرن، وخفير فني متمرن في الضابطة الجمركية)، تدعو المديرية العامة للجمارك المرشحين الفائزين بالمباراة، والمدرجة أسماؤهم في الجداول المنشورة على الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك، إلى التقدم من الشعبة الإدارية في مبنى الجمارك في مرفأ بيروت – مركز التدريب الجمركي، خلال الدوام الرسمي، بغية تعبئة إضبارات التعيين وتوقيع طلبات التطوع، مصطحبين معهم المستندات الاتية:

1- إخراج قيد إفرادي حديث.

2- سجل عدلي حديث وإفادة من المراجع القضائية تثبت ما إذا كان قيد ملاحقة عدلية أم لا.

3- لائحة بمراحل الخدمات العسكرية والتقديرات المسلكية للمرشحين الفائزين من العسكريين أو العسكريين السابقين.

4- صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي عن الشهادة العلمية أو المهنية.

وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ، تحت طائلة عدم تطويعهم، على أن يتم إستدعاؤهم لاحقا للإلتحاق بدورة تنشئة عسكرية ومسلكية وفقا لنظام سيحدده المدير العام. علما أنه سيتم تطويع بدائل عن المتخلفين، لأي سبب كان، وذلك وفقا للمعايير المنوه عنها أعلاه.

للإطلاع على جداول الفائزين بمباراة خفير متمرن بمختلف الإختصاصات، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك: https://www.lebanesecustoms.gov.lb”.