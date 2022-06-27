المديرية العامة للاثار: يخرج عن وظيفة المديرية أمر تدعيم وترميم الابنية التاريخية

أعلنت المديرية العامة للاثار في بيان:

“رداً على ما ورد على لسان رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أمس، تفيد المديرية العامة للاثار وبناء على تكليف من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بأنه يخرج عن وظيفة المديرية أمر تدعيم وترميم الابنية التاريخية الآيلة للسقوط والمملوكة من افراد.

فهذا الامر الأخير مثله في ذلك مثل أمر إخلائها حماية لشاغليها من خطر انهيارها يعود الى الجهة الادارية المختصة.

وعليه فإنّ المديرية العامة للاثار على استعداد لتأمين الدعم التقني في سبيل الحفاظ على الأبنية التاريخية في مدينة طرابلس.

والجدير بالذكر، أنّ وزارة الثقافة قد قامت سابقاً بإحصاء الأبنية التاريخية المهددة بالسقوط، وأحالت الملف الى مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات والتمويل اللازم من أجل حماية هذه الأبنية التي تشكل جزءاً من إرثنا الثقافي”.