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مديرية النفط: تسليم المواد المشعة إلى مندوبي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية

29 - مارس - 2021
توضيح للمديرية العامة للنفط حول التسرب النفطي في العبدة

توضيح للمديرية العامة للنفط حول التسرب النفطي في العبدة

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أعلنت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني في بيان، أنه “تم صباح اليوم إنجاز عملية تسليم المواد المشعة المحدودة التي كانت موجودة في مختبرات منشآت النفط في الزهراني، إلى مندوبي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بموجب محضر رسمي، تم توقيعه من قبل الجهتين المسلمة والمستلمة وفقا للأصول”.

وذكرت أن “كل المراسلات ذات الصلة مع الهيئة سلكت طريقها الإداري منذ مطلع هذا الشهر، وتبعها العديد من الإجراءات اللازمة، إلى أن بادرت الهيئة مشكورة الأربعاء الماضي، بالموافقة على تخزينها لديها وفق الأسس والمعايير المعتمدة عالميا”.

ولفتت إلى “أهمية المتابعة الحثيثة والدقيقة التي أدت إلى إنجاز هذا الملف بسرعة قياسية”، شاكرة ل”كل الإدارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية والقضائية مواكبتها الفعالة والكفوءة من منطلق الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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