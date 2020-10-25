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مدير أمن الدولة ينفي حصول أي اعتداء على متظاهر في صيدا

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 4:28 مساءً
أمن الدولة

أمن الدولة

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نفى المدير الإقليمي لأمن الدولة في الجنوب العقيد فادي قرانوح، “ما يتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديو يزعم اعتداء أحد أفراد جهاز أمن الدولة على أحد المواطنين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت ليل أمس في ساحة النجمة، في مدينة صيدا، استنكارا للاساءة للرسول محمد”.

ولفت الى أن “ما يشاع غير صحيح”، وسيتابع “المصدر الذي نشر هذه الأكاذيب ولا تصب إلا في خانة زعزعة الأمن والاستقرار في صيدا”، سائلا عن “الجهة التي لها مصلحة بإشاعة هكذا معلومات كاذبة؟”

وشدد على أن “التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة ومعاقبة مطلقي الشائعات”.

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