مدير الطيران المدني: الزحمة في المطار طبيعية وستزداد

أوضح المدير العام للطيران المدني أمين جابر، أن “الزحمة في هذا الوقت طبيعية، نتيجة قدوم المغتربين ومغادرة اللبنانيين المقيمين لقضاء عطلة الصيف في الخارج”.

وكشف جابر في حديث لـ”النهار”، عن أن “الازدحام سيزداد في الأيام المقبلة بسبب زيارة الأربعين إلى العراق”.

وعن حضور المسافرين إلى المطار قبل 3 ساعات من وقت الإقلاع، شدّد على هذه الخطوة، ونصح المسافرين القادرين على “إجراء online check-in قبل قدومهم إلى المطار وألا يحملوا معهم مواد ممنوعة إلى التفتيش الشخصي ولا يضعوا في الحقائب التي توضع بالشحن أي مواد خطرة مثل power bank أو بطاريات أو زيوت وغيرها، وألا يحملوا في حقيبة اليد سوائل أكثر من 100g أو مواد حادة، وذلك بغية تسهيل أمورهم بسرعة”.