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مدير العمليات يترأس اجتماعاً أمنياً في قيادة لواء المشاة الثاني عشر في طرابلس

30 - يناير - 2021
ساحة النور في طرابلس

ساحة النور في طرابلس

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ترأس مدير العمليات العميد الركن جان الشدياق اجتماعاً أمنياً في قيادة لواء المشاة الثاني عشر في القبة – طرابلس، حضره الى جانب قائد اللواء المذكور قائدُ لواء المشاة الثاني وضباطٌ ممثلون عن كل من المديرية العامة للأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك. وقد اطّلع العميد الركن الشدياق على التدابير المتخذة لحفظ الأمن في مدينة طرابلس. كما شدّد على أهمية التنسيق الكامل للجهود وتبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، مؤكداً استعداد الجيش لتقديم المؤازرة الفورية لتلك المؤسسات عند الضرورة بهدف حماية السلم الأهلي في المدينة ومنع أعمال الشغب.

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