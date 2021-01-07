مدير العناية الطبية في “الصحة”: قد نتجاوز 8 آلاف اصابة يوميا بحال عدم الإلتزام

أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو، في حديث تلفزيوني “اننا نؤيد الاقفال العام وطالبنا به ولكن من دون الإستثناءات الكبيرة التي شهدناها”، مشيرا الى أن “استمرار الناس بعدم الالتزام سيوصلنا الى أعداد أكبر من الاصابات بفيروس كورونا والتي قد تتجاوز الـ 8 الاف اصابة يوميا”.

ولفت الحلو الى أن “اقسام الطوارئ في المستشفيات تعج بالمرضى، ووزير الصحة لطالما ناشد الناس بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، وهذا بمثابة النداء الاخير والا سندخل في نفق أسود لن نستطيع الخروج منه”، مؤكدًا أن “على الوزارات المعنية تطبيق القانون بحزم”.

وسجلت 16 حالة وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا.

وبدأ لبنان اليوم الخميس، إغلاقًا عاما لمدة 25 يومًا للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما سجلت الإصابات رقمًا قياسيًا جديدًا في الدولة المتوسطية الصغيرة، وأرهق ارتفاع حالات الإصابة قطاع الرعاية الصحية.

وهذا هو الإغلاق الثالث في لبنان منذ الإعلان عن الحالة الأولى للإصابة في أواخر فبراير. وبموجبه ستغلق معظم الشركات، ويحد الإغلاق من حركة المرور من خلال فرض قاعدة اللوحات الفردية والزوجية لتناوب أيام السير. كما أن الإغلاق يقلل من عدد الرحلات الجوية في المطار الدولي الوحيد في البلاد.

واعتبارًا من اليوم الخميس، سرى حظر التجول يوميًا من 6 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا ويستمر حتى 1 فبراير.

توازياً، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن الوضع خطير ونعمل على رفع جهوزية المستشفيات الحكومية.