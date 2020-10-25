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مدير العناية بوزارة الصحة يحذر: إن لم نغلق البلد أسبوعين سنكون بوضع كارثي

منذ 40 دقيقة
الدكتور جوزيف الحلو

الدكتور جوزيف الحلو

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اعتبر مدير العناية الطبية في ​وزارة الصحة العامة​ الدكتور جوزيف الحلو، أنه “على ​المستشفيات الخاصة​ أن تستقبل مرضى ​كورونا​ وعلى الأقل أن يكون هناك سريري عناية فائقة لمرضى هذا الفيروس”.

وشدد الحلو على ضرورة مطالبة “الحكومة اللبنانية و​وزارة المالية​ أن تدفع مستحقات المستشفيات، ​المستشفيات الحكومية​ مليئة بمرضى كورونا ولم تعد تستطيع استقبال الحالات الحرجة، و​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال طلب إغلاق البلد 14 يوم، وإن لم يحصل هذا الأمر سنكون بوضع كارثي، وقد نصل إلى النموذج الإيطالي، بل أصعب من ذلك”.

وشدد على أنه “لا أريد أن يصل مريض الى الطوارئ دون أن يستطيع الوصول، فهناك بعض المستشفيات تغلق الطريق أمام ​الصليب الأحمر​ الذي يحمل مصابا بالفيروس، وإن لم يلتزم الناس بالتدابير الصحية فنحن ذاهبون إلى كارثة صحية في لبنان، على الجميع أن لا يخرج من منزله الا عند الضرورة القصوى”.

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