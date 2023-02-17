مدير "تاتش" يحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذيّ في قطاع الاتصالات للعام 2023

أعلنت شركة “تاتش” عن فوز رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة المهندس سالم عيتاني، بجائزة “أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الاتصالات للعام 2023″ ضمن جوائز Global Banking and Finance Awards® للعام ٢٠٢٣، التي تحتفي بالتميز المهني والمؤسسي وتكرّم الأفراد الذين كان لهم أثر إيجابي على أداء مؤسساتهم والقطاع الذي يعملون فيه.

الشركة أوضحت أنّ هذه الجائزة، تأتي تقديراً لإنجازات عيتاني الذي عمد وبالتعاون مع وزارة الاتصالات إلى وضع خطة استراتيجية شاملة أدت إلى تحسين أداء الشبكة وبلوغها معدلات هي من الأعلى على الصعيد العالمي لناحية توفرها، وجودة الخدمات، وارتفاع مؤشر تجربة الزبون في استخدام البيانات الخليوية.

بالإضافة إلى اعتماد حلول مبتكرة لمركز خدمة الزبائن من خلال إطلاق برنامج الشراكة والتعاون بين تاتش والجامعات.

كما أصر عيتاني على أن تجري تاتش تجربة تجارية حية للجيل الخامس، وقد سُجّل خلالها سرعة بلغت 2000 ميغابيت في الثانية، مما يعد من أفضل معدلات السرعة على صعيد الجيل الخامس.

وتعليقاً على الجائزة قال عيتاني: إن عملنا كفريق واحد متماسك ساهم في إبقاء تاتش في الموقع الريادي لقطاع الاتصالات الخليوية باستحواذنا على النسبة الأكبر من إجمالي عدد مستخدمي الاتصالات والبيانات الخليوية في لبنان، ليس هذا فحسب، بل نجحنا في تجاوز كل العقبات التي استفحلت مع الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان، وأصرينا على تعزيز إمكاناتنا التقنية على صعيد جودة الشبكة لناحية الاتصالات والبيانات بما يتلاءم وتطلعات زبائننا”.

وأضاف عيتاني: “إن مثل هذه الجوائز التقديرية تزيدنا عزماً على الاستمرار في تحديث خدماتنا وتحسين جودتها”.