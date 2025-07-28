الأثنين 3 صفر 1447 ﻫ - 28 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدير عام الألكسو يشيد برؤية وزير الثقافة: سنجسّدها في تطوير مهامنا

منذ ساعة واحدة

غسان سلامة

A A A
طباعة المقال

التقى وزير الثقافة  غسان سلامة في مكتبه، في المكتبة الوطنية – الصنائع، المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم””الالكسو”  الدكتور محمد ولد إعمر، على رأس وفد، في حضور المدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، وتم التداول في مختلف القضايا الخاصة بالثقافة والتعاون بين لبنان والمنظمة.

اثر اللقاء قال إعمر:”استمعنا الى توجهات الوزير سلامة خصوصا في ما يتعلق بتطوير عمل المنظمة، ورؤيته الاستشرافية بحكم تجربته المتميزة، مما يحفزنا لتجسيد هذه الرؤية في المنظمة. كما ناقشنا موضوع حضور  لبنان في  مختلف المؤتمرات الوزارية المنظمة وترؤس لبنان لملف عربي مشترك ، وخرجنا برؤية كما ذكرت، ولاسيما ان المنظمة تعتبر من اولوياتها دعم لبنان في هذه المرحلة”، لافتا الى انه “تم البحث ايضا في عدد من القضايا الخاصة بالثقافة العربية المشتركة، ومنها حضور لجان متخصصة وسيكون للبنان ملف ثقافي مشترك على ان يقدم لمنظمة اليونسكو، لاعتماده على قائمة التراث المادي وغير المادي”.

وختم مؤكدا ان “المنظمة ستعمل، وبالتنسيق مع وزارتي  الثقافة والتربية واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو  لدعم لبنان على مختلف الصعد معنويا وماديا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تدابير سير - تعبيرية
    تزامناً مع تشييع زياد الرحباني... تدابير سير في المحيدثة
    الجبهة الجنوبية
    ما حقيقة الغارة على الزهراني؟
    رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي
    إيلي قزي لصوت بيروت: مشاكل كثيرة يعاني منها قطاع السيارات المستعملة

    الأكثر قراءة

    الجبهة الجنوبية
    رسائل دولية تحذّر: تصعيد مرتقب في آب ما لم تتحرّك السلطة اللبنانية
    علم لبنان
    الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
    الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
    حزب الله يقترب من كارثة كبيرة!