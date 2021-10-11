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مدير عام الدفاع المدني: من المبكر معرفة أسباب حريق الزهراني

11 - أكتوبر - 2021
حريق خزان الوقود في منشآت الزهراني

حريق خزان الوقود في منشآت الزهراني

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أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار أنه من المبكر معرفة أسباب الحريق المندلع في خزان الوقود في منشآت الزهراني والعمل الآن يجري على السيطرة على النيران تخوفًا من التمدّد.

يذكر أنه فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحريق الذي اندلع في خزان الوقود في الزهراني.

وشب حريق هائل في أحد الخزانات في منشآت الزهراني، يحتوي على مادة البنزين. لم يعرف سببه حتى الآن.

وفيما لم تعرف بعد أسباب الحريق، افيد انه اندلع في أحد الخزانات القديمة في المصفاة، وان الخزان المحترق يحمل رقم 702 ولم تعرف بعد طبيعة المادة المحترقة فيه بانتظار صدور بيان رسمي عن ادارة المصفاة يوضح حقيقة ما جرى، يعمل عمال المصفاة على تبريد خزان 701 الذي يقع بجانبه وكي لا تنتقل النيران إلى الخزانات الأخرى.

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