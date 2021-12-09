مدير عام الطرق والمباني في "الأشغال": نقوم بعملنا "بالتي هي أحسن"

أمد مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال طانيوس بولس ألا قدرة لوزارة الأشغال على الصيانة حالياً.

وقال في حديث صحفي: “نقوم بعملنا “بالتي هي أحسن” والمشاريع متوقّفة كلياً بسبب توقّف الكفالات من المصارف في ظلّ تفاقم الأزمة.

يأتي كلام بولس بعدما انفجر قسطل مياه في شارع محمد الحوت في رأس النبع في بيروت، صباح اليوم الخميس، ما أدى الى خسائر فادحة بعد أن غمرت المياه السيارات وأحد المباني في المنطقة.

ويعود عمر القسطل إلى أكثر من مئة عام وانفجاره أدّى إلى غرق موقف ونحو 13 سيارة مغمورة بالمياه.

وأشارت المعلومات الى أن انفجار القسطل يعود لعطلٍ طرأ على عمله ولا يعود لسوء الأحوال الجوية التي شهدها لبنان أخيراً.