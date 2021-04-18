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مدير عام رئاسة الجمهورية: كفانا مزايدات وتضليلاً!

18 - أبريل - 2021
مدير عام رئاسة الجمهورية "أنطوان شقير"

مدير عام رئاسة الجمهورية "أنطوان شقير"

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أكّد مدير عام رئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنّ:

“مدير عام رئاسة الجمهورية مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقّى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “موازاة الصيغ أساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد”.

وختم: “كفانا مزايدات وتضليلاً!”.

وجاءت تغريدة شقير في سياق ردّه على حديث للإعلامي محمد عبيد على قناة “الجديد” والذي أشار فيه إلى مفاوضات جرت بين القصر الجمهوري ووكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، حول ملف ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة الأخير إلى لبنان.

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