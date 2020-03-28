مدير عام وزارة التربية: الامتحانات الرسمية باقية حتى هذه اللحظة

أكّد مدير عام وزارة التربية فادي يرق أنّ “ما يهم هو بقاء التلاميذ وأهاليهم بأمان في هذا الوقت والتعليم عن بعد هو مُكّمل للتعليم في الصّفوف لإبقاء التلاميذ ضمن جوّ تعليميّ”.

ولفت إلى أنّه يتم درس اقتراحات عدّة بشأن الامتحانات والفصل الدراسي ولا قرار نهائي بعد لأن هذا الموضوع يرتبط بعدد كبير من التلاميذ وأي قرار على صعيد الوطن يجب أن يستند الى معطيات وأن يكون مهنياً بالتنسيق مع كل الجهات المعنية”.

وأعلن يرق أنّ “الامتحانات الرسمية باقية حتى هذه اللحظة كي يظلّ التلاميذ ضمن الجوّ التعليمي، قائلاًك “نقوم برصد يومي وإصدار تقرير أسبوعي وسنعمل على مقاربة شاملة للواقع الدراسي بين المدارس الخاصة والرسمية”.

وأوضح يرق إلى أنّه “مهما كان القرار بشأن الامتحانات فهو لن يكون على حساب التلاميذ ولسنا بصدد وضعهم تحت ضغط نفسي إضافي”.