الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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مدير مدرسة أطلق النار على مجموعة أولاد يلعبون في الملعب

منذ 21 ثانية
اطلاق نار

اطلاق نار

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قام مدير مدرسة في منطقة المرج في البقاع الغربي باطلاق النار من سلاح صيد “بومب اكشن” على مجموعة اولاد كان يلعبون كرة السلة في ملعب المدرسة من دون اذن مسبق”.

وفي التفاصيل، اوضح والد احد الاولاد اياد يوسف صالح بأنه “تم اطلاق النار على مجموعة الاولاد من قبل مدير مدرسة “غرين وود” عدنان العليان بينما كانوا يلعبون كرة السلة في المدرسة في منطقة المرج، وكانت حجة عليان انهم ازعجوه بصوتهم العالي وهو كان نائما، كما اقدم السيد عدنان على توجيه السلاح بوجه ابنته (14 عاما) والصراخ بوجهها”.

واكد صالح بان “اطلاق النار لا يبرر سبب اي مشكلة”، لافتا الى ان “عدنان العليان لم يسلم نفسه للقوى الأمنية وهو حاليًا هارب”.

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