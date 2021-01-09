مدير مستشفى البوار الحكومي: وصلنا الى قدرتنا الاستيعابية القصوى

أشار مدير مستشفى البوار الحكومي إلى أننا نعالج بعض مرضى فيروس “كورونا” في السيارات لأن المستشفى وصل الى قدرته الاستيعابية القصوى.

وسجلت وزارة الصحة العامة أمس الجمعة 17 حالة وفاة و5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “استمرار مواكبة وزارة الصحة في المناطق كافة”.

وأضاف “لدينا حملات ثابتة مع الترصد الوبائي على قاعدة يومين في الأسبوع في كل محافظة، كما هناك متابعة ميدانية وحملات يومية مع أقضية محددة”.

وقال حسن “نحن مستمرون في واجباتنا ونطلب من المواطنين الحزم في اتخاذ الاجراءات الوقائية”، وتابع “كل ما نقوم به هو لسلامة المجتمع ونتمنى على الجميع التعاون وتقدير جهود فرق الترصد والفرق التطوعية الميدانية”.

وفيما الإقفال العام دخل يومه الثالث واستثناءاته فرضت جدلاً ونقاشاً حول جديتها، واصل فيروس “كورونا” زحفه حاصداً مزيداً من الضحايا، مسجلاً أمس حصيلة قياسية جديدة بالإصابات لامست عتبة الحمسة آلاف إصابة.

وهو ما ينذر بالأسوأ خلال المرحلة المقبلة، بحسب التوقعات التي رسمت للبنان واقعاً خطيراً في حال عدم النجاح في الحدّ من تفشي الوباء القاتل.