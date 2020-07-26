مدير مستشفى جزين يدعو الى التزام إرشادات الوقاية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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دعا مدير مستشفى جزين الحكومي شربل مسعد أهالي جزين والجوار إلى التزام إرشادات الوقاية من تباعد اجتماعي وغسيل متكرر لليدين ووضع الكمامة وحصر الزيارات الاجتماعية بالضرورية والإبتعاد عن التجمعات.

وأصدر مدير مستشفى جزين الحكومي شربل مسعد بيانا جاء فيه: “نظرا للتطور الدراماتيكي الذي تشهده البلاد من جراء زيادة خطيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وتردي الوضع الاقتصادي، أدعو أهلي في منطقة جزين والجوار إلى التزام إرشادات الوقاية من تباعد اجتماعي وغسيل متكرر لليدين ووضع الكمامة وحصر الزيارات الاجتماعية بالضرورية والإبتعاد عن التجمعات، ونظرا لوجود نسبة لا بأس بها من كبار السن في منطقتنا، أدعو الجميع إلى تجنب قدر المستطاع زيارة كبار السن حفاظا على سلامتهم.

كما لا يسعني إلا أن أجدد الوعد أنا وزملائي الأطباء والطاقم التمريضي في المستشفى أن نكون خط الدفاع الأول عنكم وعن عائلاتكم، وستكون المستشفى مشرعة أبوابها لإستقبال جميع المرضى وتقديم ما يلزم لهم من عناية طبية وفق المعايير الطبية العالمية، آملين أن تبقى منطقتنا خالية من أي إصابة”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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