مدير مستشفى طرابلس يناشد لإيجاد حل لمشكلة سنترال التبانة

ناشد مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم ورئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية بضرورة الاسراع بحل مشكلة سنترال التبانة لانقطاع كافة خطوط المستشفى والانترنت.

وأوضح أن ذلك يعيق حركة الإتصالات بالاطباء خارج المستشفى ومتابعة وضع المرضى وينعكس سلبا أيضا على مركز التلقيح ضد كورونا ومركز إصدار بطاقات الاستشفاء.

في سياق متصل، أعلن رئيس نقابة هيئة موظفي أوجيرو ايلي زيتوني “الاستمرار في الإضراب إلى أن يُتّخذ القرار بتحسين أوضاعنا”. وقال: “نحن لم نوقف السنترالات، انما توقفت بسبب الأعطال”.

وأضاف: سنعقد اجتماعًا مع وزير الإتصالات ظهرًا والإضراب “ماشي” حتى اتخاذ قرار.

وقال النقيب: الاجتماع بدأ باكرًا، و كان يهمنا ان نوضح بعض النقاط أهمها أن الاتهام الذي يقول إننا أوقفنا السنترالات باطل”، مؤكدًا أنه بانتظار المعطيات الجديدة، الإضراب مستمر ولن يتوقّف.