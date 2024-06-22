السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدينة صيدا تحت النار.. الصور توثق الضربة الإسرائيلية الأخيرة

منذ 37 دقيقة
تصعيد في جنوب لبنان

تصعيد في جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

سمع اليوم السبت، دوي انفجار في منطقة القياعة مصدره أحد البساتين هناك، بحسب ما أفاد مواطنون في مدينة صيدا.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الصوت الذي سُمع ناجم عن قصف مصدرهُ طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين صغيرين.

وأشارت المصادر إلى أن الضربة لم تُسفر عن سقوط إصابات، في حين أنها أحدثت حفرتين صغيرتين في الأرض.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

الصراع بين حزب الله وإسرائيل - تعبيرية
الغارديان: إسرائيل تقترب من صراع مفتوح مع حزب الله على حدودها
الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في الجماعة الإسلامية "أيمن غطمة"
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً في الجماعة الإسلامية في لبنان
علم القوات اللبنانية
القوات: يبدو أنّ "التيار" تكفّل نيابة عن محور الممانعة بإشاعة الأكاذيب عنا

الأكثر قراءة

المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
لبنان - كندا
خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
الاتحاد الأوروبي- قبرص
قبرص ليست خائفة من تهديدات حزب الله.. بل من أمر آخر!