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مذكرات توقيف بحق مهربين إلى سوريا... بينهم "الخميني"

1 - يونيو - 2021
تهريب الوقود إلى سوريا

وقود

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أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار 9 مذكرات توقيف وجاهية ومذكرتين غيابيتين في حق مهربي مواد مدعومة الى سوريا في ملفات متشعبة.

في الملف الأول، تم توقيف أشخاص يقومون بشراء مادة البنزين التي قدرت بنحو ألفي ليتر من بائعي المادة عن الطرقات بالغالونات وتسليمها الى أحد كبار المهربين في محلة القموعة – الهرمل الملقب بـ”الخميني” ومنها الى سوريا.

وفي الملف الثاني، تم توقيف ثلاثة أشخاص يهربون مادة المازوت في الهرمل وهم يملكون مؤسسات لتوزيع الغاز ومحطات محروقات من خلال شراء كميات من المازوت المدعوم بموجب “بونات” ثم إعادة بيعها بأسعار مضاربة في السوق السوداء.

أما في الملف الثالث، فقد أصدرت نصار مذكرتي توقيف بحق شخصين في منطقة وادي خالد قاما بتهريب عشرين طناً من العلف الى الداخل السوري.

تجدر الإشارة الى أن غالبية الموقوفين هم لبنانيون.

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