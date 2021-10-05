الأربعاء 28 صفر 1443 ﻫ - 6 أكتوبر 2021 |
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مذكرات توقيف في ملف نيترات البقاع

منذ 6 ساعات
القضاء

القضاء

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اصدر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مارون الصقر وسعدالله الصلح، وذلك بسبب امتلاكهما مواد تستخدم بالمتفجرات.

وكان الموقوفون في القضية مثلوا امام القاضي باسيل الذي ترك في الملف نفسه السائقين (2) السوريين.

يشار إلى أن القوى الأمنية ضبطت في وقت سابق 20 طناً من نيترات الأمونيوم بشاحنة في مدينة بعلبك، في البقاع الشمالي.

وقال وزير الزراعة في الحكومة السابقة، عباس مرتضى، في وقت سابق إن “المواصفات المطلوبة لنوعية نترات الأمونيوم المسموح بإدخالها إلى لبنان، يجب ألا تتخطى عيار 30، وأن التحقيقات قائمة لمعرفة ما إذا كانت هذه المادة المضبوطة قانونية ومطابقة للمواصفات.”

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