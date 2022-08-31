الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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مذكرة إدارية من بيرم... وهذا ما جاء فيها

منذ 11 ثانية
وزير العمل ​مصطفى بيرم​

وزير العمل ​مصطفى بيرم​

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أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اليوم مذكّرة إدارية استكمالاً للمذكرة السابقة رقم 19/ 1 تاريخ 4/7/2022 والتي تضمّنت قواعد تنظّم أصول انجاز المعاملات، ولا سيما قاعدة الا يتدخل أي موظف بعمل زملائه أو رؤسائه محاولاً التوسط لإنجاز معاملة ما سواءً أكانت قانونية أم مخالفة للقانون.

وقد طلب فيها من أن أصحاب العلاقة “الا يتوسطوا السبل غير النظامية لانجاز معاملاتهم لأن هذه الوساطة تؤثر على شفافية ونزاهة العمل الإداري”.

وقد لفت وزير العمل في مذكرته جميع أصحاب المعاملات في وزارة العمل، أن أي وساطة لأي معاملة سوف يؤدي إلى ردّها.

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