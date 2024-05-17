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مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مايو - 2024 8:40 مساءً
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أصدر المدير العام للتربية بالإنابة رئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر مذكرة إدارية حملت الرقم 35، قضت بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2024.

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وقد أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي في وقت سابق، تعميماً يتعلق باعتماد الشروط والإجراءات الواردة في المرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024 للترشح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وللامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع للعام 2024، وان تم تعليق اجراء هذا الامتحان الموحد. وجاء في التعميم: “استناداً إلى المرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024 الذي تضمن أحكام خاصة لترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية في العام 2024، وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضورياً بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة في العام 2024 بامتحان تكون الأسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بمواكبة منها كل من المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الأساسي التاسع لديها.

اذ تعتمد الإجراءات والشروط في قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع، حتى ولو تم تعليق إجرائه.

 

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