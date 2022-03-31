مذكرة بدوام الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في رمضان

صدر عن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مذكرة حول دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية – دوام قبل وبعد الظهر في شهر رمضان المبارك. وجاء فيها:

“لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعد صدور مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5/2022 تاريخ 15/3/2022،المتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتامينا لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، يطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية، والمدارس العاملة بدوام بعد الظهر ،الالتزام بما يلي :

أولا : تحدد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك.

– تعتمد مدة الاستراحة ب 15 الى 20 دقيقة .

ثانيا: في ما يتعلق بالمدارس والثانويات والمعاهد التي سبق لها ونالت الموافقة ،على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الاستراحة ضمن حدود النصف ساعة ،يستمر العمل بهذه الموافقة شرط الالتزام بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند اولا أعلاه.

ان وزير التربية والتعليم العالي ،اذ يتقدم من جميع مديري وافراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، يطلب اليهم التقيد بما ورد اعلاه”.