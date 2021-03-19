مذكرة توقيف بحق أحد المدعى عليهم بملف استئجار البواخر

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر قراراً قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة لناحية ترك أحد الموقوفين الثلاثة في ملف استئجار البواخر التركية، وهو السمسار حسن أمهز، بسند إقامة وأصدرت مذكرة توقيف في حقه في هذه المرحلة من الدعوى، بانتظار استماع قاضي التحقيق الى شهادة الإعلامي هادي الامين المقرر سماعه يوم الثلاثاء 23 آذار الحالي.

واستأنفت النيابة العامة المالية قرار القاضي شحادة أمام الهيئة الاتهامية، طالبةً إصدار مذكرة توقيف في حق أمهز، إضافة الى رالف فيصل وفاضل رعد اللذين صدرت مذكرتا توقيف وجاهيتين في حقهما عن القاضي شحادة.