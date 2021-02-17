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مذكرة توقيف بحق فنيانوس؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 9:23 مساءً
يوسف فنيانوس

يوسف فنيانوس

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غرّد الوزير السابق يوسف فنيانوس عبر “تويتر”: “تلقيت اتصالاً هاتفيًا الساعة 7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن عدم حضور جلسة الغد”.

وفي حين أشارت معلومات صحفية  أن القاضي صوان أصدر مذكرة توقيف بحق فنيانوس بتهمة الإهمال والتسبب بانفجار المرفأ، أكدت مصادر قضائية انه لا يمكن للقاضي صوان اصدار مذكرة توقيف عبر الهاتف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس قبل حصول جلسة الغد ويمكن لفنيانوس الإعتراض على التبليغ إذا لم يحصل قبل ٣ أيام من موعد الجلسة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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