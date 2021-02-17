غرّد الوزير السابق يوسف فنيانوس عبر “تويتر”: “تلقيت اتصالاً هاتفيًا الساعة 7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن عدم حضور جلسة الغد”.

وفي حين أشارت معلومات صحفية أن القاضي صوان أصدر مذكرة توقيف بحق فنيانوس بتهمة الإهمال والتسبب بانفجار المرفأ، أكدت مصادر قضائية انه لا يمكن للقاضي صوان اصدار مذكرة توقيف عبر الهاتف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس قبل حصول جلسة الغد ويمكن لفنيانوس الإعتراض على التبليغ إذا لم يحصل قبل ٣ أيام من موعد الجلسة.

تلقيت اتصالاً هاتفيًاالساعة7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان ،

وبما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن حضور جلسة الغد . — Youssef Fenianos (@youssefenianos) February 17, 2021