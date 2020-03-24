مذكرة توقيف وجاهية في حق مطلق النار على بيت الكتائب “يحيى دمشق”

أصدر قاضي التحقيق في بيروت، مذكرة توقيف وجاهية في حق يحيى.د بعد جلسة تحقيق معه عبر تطبيق الواتساب call، وذلك على خلفية قيامه بإطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي.

وكانت وحدة من “شعبة المعلومات” قد قامت باعتقال يحيى دمشق، في محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، على خلفية حادثة إطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي فجر 8 آذار الحالي.

ويحيى دمشق ينتمي لحركة أمل. وهو ابن أخ العميد يوسف دمشق (أبو خشبة) مسؤول الحماية للرئيس نبيه برّي.

وحسب المعلومات التي انتشرت ، فإن الرئيس برّي “رفع الغطاء” عنه، ما سمح بعملية اعتقاله.

وكان مسلحون قد اطلقوا النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي من أسلحة حربية، فأصابوا واجهته الشرقية بست رصاصات.

وأكّد حزب الكتائب أنه يضع “هذا الاعتداء في عهدة الدولة وأجهزتها الامنية المعنية لكشف هوية المعتدين والمحرضين، ليبنى على الشيء مقتضاه.”