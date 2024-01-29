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مذكرة حكومية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة في هذين التاريخين!

منذ 49 دقيقة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مذكرة حملت الرقم 2/2024، قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبتي عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

وجاء في المذكرة: “استنادًا إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 9/2/2024، لمناسبة عيد مار مارون، ويوم الأربعاء الواقع فيه 14/2/2024 الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار”.

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