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مذكرة حكوميّة بشأن الإقفال في عيدي الميلاد ورأس السنة

منذ 41 دقيقة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة إدارية رقم 27/2023 حول إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

جاء في المذكرة: “استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الإثنين الواقع فيهما 25/12/2023 و1/1/2024 وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتقفل يوم السبت الواقع فيه 6/1/2024 كل المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية”.

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