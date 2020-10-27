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مذكرة لإقفال المدارس في ذكرى المولد النبوي

منذ 3 دقائق
المدارس

المدارس

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، مذكرة رقم 80/م/2020، قضت باقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية والخاصة لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وجاء في المذكرة: “استنادا الى المذكرة رقم 36/2020 تاريخ 22/102/2020 الصادرة عن دولة مجلس الوزراء والقاضية باقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، تقفل جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وجميع المدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية والخاصة يوم الخميس الواقع فيه 29/10/2020 لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف”.

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