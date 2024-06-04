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مراد: الاحتلال مصيره دوماً إلى زوال

منذ 21 دقيقة
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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علّق النائب حسن مراد على تصريح وزير التربية في الحكومة الاسرائيلية بشأن شن حملة لتهجير جنوب لبنان، وكتب عبر “اكس”: “صرح وزير اللاتربية في الكيان الصهيوني قائلاً إن جيش العدو سيشنّ حملة على جنوب لبنان لتهجير سكانه إلى ما بعد الليطاني”.

وأضاف: “‏فليفهم هذا الأحمق أننا ومنذ سبعين عاماً نعلّم أطفالنا أن فلسطين كلها عربية من بحرها إلى نهرها وأن هذا الكيان مصيره الزوال وأنّ ما أُخِذ بالقوة لن يُسترد بغير القوة”.

وتابع مراد: “‏وليعلم جيدًا أن الاحتلال مصيره دوماً إلى زوال وأن سواعد وعقول أطفالنا ومعلمينا ستحرر أرضنا شاء من شاء وأبى من أبى وأنّ جنوبنا وأهله سيبقى عصياً على كل عدو منذ آلاف السنين وحتى نهاية الزمان”.

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