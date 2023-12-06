الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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مراد: لتسليح الجيش سلاحًا نوعيًا يُمكّنه من ردع العدو

منذ 3 دقائق
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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تقدّم النائب حسن مراد بـ “التعازي إلى جيشنا اللبناني البطل قيادة وضباطًا ورتباء وأفراد على استشهاد أحد العسكريين الشجعان وجرح رفاقه الآخرين في استهداف إسرائيلي واضح للمركز العسكري للجيش اللبناني داخل الأراضي اللبنانية”.

مراد لفت عبر منصة “إكس”، إلى أن “هذا الاعتداء على الجيش يأتي في سياق اعتداءات العدو المتكررة يوميًا على وطننا وجنوبنا الصامد وهو يشكل ردًا ساطعًا من العدو على كل المشككين بأنه هو من يعتدي ويسعى إلى جر المنطقة نحو الحرب ويضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ١٧٠١”.

أضاف: “لجميع ما تقدم أصبح الحفاظ على سيادة لبنان يتطلب العمل على تسليح الجيش سلاحاً نوعياً يتمكن بواسطته من ردع العدو ورد العدوان والزود عن حدود الوطن كما مهمته الأساسية. للجيش كل التحية ولشهدائه الرحمة والعزاء لعائلة شهيد اليوم الذي روى بدمائه تراب الوطن”.

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