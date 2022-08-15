مراد: للتقدم بشكوى عاجلة لمجلس الامن رفضاً للإنتهاكات الصهيونية

غرد النائب حسن مراد عبر “تويتر”: “مرة جديدة ينتهك العدو اجواء لبنان ليمارس إرهابه في الإعتداء على سوريا، وعليه وحرصا على السيادة ورفضا لإستعمال الأجواء اللبنانية في الإعتداء على دولة شقيقة ندعو الحكومة اللبنانية الى التقدم بشكوى عاجلة لمجلس الامن رفضا للإنتهاكات الصهيونية”.

وكانت استهدفت ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، مواقع في ريف دمشق وطرطوس، ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين تابعين للنظام وجرح 3 آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقالت وسائل إعلام النظام، إن إسرائيل نفذت “هجوماً جوياً” برشقات من الصواريخ مستهدفة بعض النقاط في ريف دمشق، لافتة إلى أن هذا القصف تزامن مع آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس الساحلية.

كما أضافت أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء طرطوس وبمنطقة جبال القلمون قرب الحدود مع لبنان، بعد سماع دوي انفجارات. وأردفت أن طائرات إسرائيلية نفذت القصف عبر الأجواء اللبنانية.