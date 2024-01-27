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مراد: مرة جديدة سيتحمل المواطن ثمن فوضى الأرقام

منذ 10 دقائق
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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كتب النائب حسن مراد عبر منصة “أكس”:

“للأسف أقر مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ رغم كل ما تحمله من أرقام عشوائية وبغياب رؤية اقتصادية او خطة انقاذية للحكومة ودون أي قطع حساب في مخالفة صريحة لنص المادة ٨٧ من الدستور… انسجاماً مع قناعاتنا وأنفسنا لم نصوت لصالح هكذا موازنة لأننا لم نرى فيها أي بريق أمل أو بوادر تعيد للمواطن اللبناني حقوقه المهدورة… مرة جديدة سيتحمل المواطن أعباء السياسات الحكومية وسيدفع ثمن فوضى الأرقام وغياب التخطيط، حمى الله لبنان وأعان شعبه على ما ابتلي به”.

 

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