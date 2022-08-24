مراد يدعو الحكومة الى إقفال مزاريب الهدر وشبهات الفساد

دعا رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد في تغريدة عبر حسابه على”تويتر”، الحكومة إلى “إقفال عدد من مزاريب الهدر وشبهات الفساد، كإلغاء عدد من عقود إيجارات الأبنية الحكومية غير اللّازمة، وذلك من خلال اللجوء إلى سلسلة حلول يفترض أن تتَّخذها الحكومة في هذا الإطار، رغم عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها”.

وختم: “‏بالمختصر، إذا لم تتوافر الإرادة المطلوبة لبناء الدولة سنبقى من مأزق إلى آخر”.

رغم عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها يبقى أمامنا حلول يفترض على الحكومة أن تلجأ إليها ويمكن من خلالها إقفال عدد من مزاريب الهدر وشبهات الفساد كإلغاء عدد من عقود إيجارات الأبنية الحكومية غير اللازمة.

بالمختصر اذا لم تتوفر الإرادة مطلوبة لبناء الدولة سنبقى من مأزق الى آخر — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) August 24, 2022