الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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مراد يدعو الحكومة الى إقفال مزاريب الهدر وشبهات الفساد

منذ 7 دقائق
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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دعا رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد في تغريدة عبر حسابه على”تويتر”، الحكومة إلى “إقفال عدد من مزاريب الهدر وشبهات الفساد، كإلغاء عدد من عقود إيجارات الأبنية الحكومية غير اللّازمة، وذلك من خلال اللجوء إلى سلسلة حلول يفترض أن تتَّخذها الحكومة في هذا الإطار، رغم عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها”.

وختم: “‏بالمختصر، إذا لم تتوافر الإرادة المطلوبة لبناء الدولة سنبقى من مأزق إلى آخر”.

 

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