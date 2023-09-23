مراد يدين طبع كتاب عليه علم "إسرائيل"

صدر عن مكتب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد: “في سابقة خطيرة وغير بريئة تمامًا، علمنا أن أحد دور النشر قد تجرّأ على طبع كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحّد وطنيًا وعلى غلافه يظهر علم كيان الاحتلال”.

وأضاف: “في هذا الإطار، نُدين فعلتي هذا الدار غير المسؤولتين، أكان بتصميم غلافٍ لا يتوافق لا مع القوانين اللبنانية ولا مع مشاعر الشعب اللبناني، وكذلك من خلال طباعة الكتاب ونشره دون وجه حق وبتعدٍّ صارخٍ على المركز التربوي للبحوث والإنماء المخوّل وحده طباعة ونشر الكتاب”.

وتابع مراد: “كما نطالب القضاء ملاحقة إدارة الدار والتحقيق معها، وكذلك تكليف الأجهزة الأمنية سحب كل النسخ المطبوعة من الأسواق في حال توزيعها، ومن ثم القيام بتلفها. ففي زمن التطبيع، علينا أن نتشدّد أكثر في مواجهة هكذا سقطات لا سيما وأن هذا الكتاب سيعيش مع الطالب لعامٍ كامل ومن المهين للقيّمين على التربية في لبنان أن يتغاضوا عن هكذا “تطبيع تربوي”، مع التنويه بالتحرّك السريع لوزارة التربية في هذا السياق من خلال توجيهات الوزير بالملاحقة القانونية للمرتكبين، وكذلك ما صدر عن نقابة الناشرين المدرسيّين في لبنان بهذا الخصوص.