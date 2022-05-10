مراقبة عربية للانتخابات النيابية اللبنانية!

قررت جامعة الدول العربية إيفاد بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد بالجامعة لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقبة في لبنان، في 15 أيار الجاري.

وفي بيان للجامعة العربية، قالت: “في إطار الدعم المتواصل لجامعة الدول العربية للجمهورية اللبنانية، وتلبية للدعوة التي تلقاها السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام، من السيد وزير الداخلية والبلديات للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في 15 من هذا الشهر، تقرر إيفاد بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، بجامعة الدول العربية لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وأضافت: “تمهيدا لأداء مهمتها الرقابية، من المقرر أن تجري البعثة سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بإعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما فيها على الخصوص هيئة الإشراف على الانتخابات، والمجلس الدستوري، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الخارجية والمجتمع المدني”.

ولفتت الى أنه “تم وضع برنامج توزيع جغرافي لأعضاء البعثة في مختلف محافظات وأقضية لبنان لمراقبة مجريات عمليات الاقتراع والعد والفرز ورصد الاجواء الانتخابية في عدد من المراكز الانتخابية، طبقا للقواعد المتعارف عليها ومقتضيات السلوك المعمول بها في نطاق جامعة الدول العربية بشأن الالتزام بالنزاهة والمصداقية وواجب الحياد”.

وتابع البيان: “ستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي حول هذه الانتخابات فور انتهائها من عملية المراقبة، على أن تقوم بإعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية متضمنا ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بهذا الحدث الانتخابي في سياق مواكبة تطلعات الشعب اللبناني في اختيار ممثليه البالغ عددهم 128 نائبا في مجلس النواب بحسب أحكام دستور البلاد”.

وسبق للجامعة العربية أن شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، كما راكمت خبرة واسعة في المجال الرقابي الانتخابي، حيث قامت بمراقبة أزيد من 90 من الاستحقاقات الاستفتائية والرئاسية والبرلمانية في بلدان عربية وأجنبية عبر العالم، وفق البيان.