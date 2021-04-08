السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مراقبو الإقتصاد سطروا محضر ضبط بحق صاحب مولد خالف التسعيرة بصيدا

8 - أبريل - 2021
مندوبو وزارة الاقتصاد

مندوبو وزارة الاقتصاد

A A A
طباعة المقال

تابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة الاقليمية جنوباً تحقيقاتها في ملف شكاوى المواطنين في مدينة صيدا وجوارها، لجهة عدم التزام بعض اصحاب محال المواد الغذائية عرض المدعوم لديها ومخالفة صاحبي مولدين جدول تسعيرة وزارة الاقتصاد، اضافة الى التثبت من فواتير شركة لبيع الترابة تسلم المادة بأسعار مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

وكانت جولة فريق من المراقبين بدأت اليوم بإعادة الكشف على سوبر ماركت وملحمة في القياعة شرق صيدا للوقوف على اسباب شكوى احد المستهلكين وحلها، وزيارة سوبر ماركت وصاحبي مولدين في صيدا، الاول جرى تسوية الوضع بينه وبين المشترك، اما الثاني فقد تم تسطير محضر ضبط بحقه لمخالفته تسعيرة جدول وزارة الاقتصاد ولعدم التزامه بتقديم فواتير مفصلة لمشتركيه استناداً الى القوانين المرعية الاجراء.

فيما توجه فريق اخر الى منطقة البرج الشمالي في مدينة صور للتأكد من التزام اصحاب المولدات التسعيرة المعتمدة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

قصر بعبدا
رئاسة الجمهورية تعلق على معلومات مرسوم التجنيس
وزارة الطاقة
أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية
لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
1876 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر عسكرية لحزب الله
ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
جمعية المصارف
بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
مسرح
فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري