الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مراقبو الاقتصاد داهموا مؤسسات مخالفة في البقاع

1 - فبراير - 2022
وزارة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد

A A A
طباعة المقال

قامت دورية من مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة بمؤازرة مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة في البقاع بتسطير محاضر ضبط وتوجيه تنبيهات إلى بعض المؤسسات. وقد شملت الجولة بلدات قب الياس، شتوره، رياق في قضاء زحلة، وبلدتي السفري وطليا في قضاء بعلبك.

في رياق نظم محضرا ضبط بحق اثنان من محلات السوبرماركت (عدم الالتزام بالتسعيرات المحددة من الريجي، وعدم اعلان اسعار وعدم ابراز فواتير رسمية).

وفي قب الياس تم تنظيم محضر ضبط لسوبرماركت بسبب (عدم اعلان اسعار ووجود مواد مدعومة) ، كما وتم توجيه العديد من التنبهيات لناحية خفض الأسعار. ومحضر ضبط لمحطة محروقات لتلاعبها بالكيل بـ 300 ملل لمادتي البنزين والمازوت).

وفي شتوره تم توجيه تنبيه إلى أصحاب السوبرماركات لناحية خفض الاسعار.

وفي بلدتي السفري وطليا في قضاء بعلبك تم تنظيم محضري ضبط في حق صاحبي مولدي كهرباء لعدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

صفحة IntelSky
"انتل سكاي" ترد على حمية: نقلنا الخبر من مصادر يونانية
وزير الاقتصاد أمين سلام
سلام: أنا ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست".. بالفيديو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
علم ميليشيا حزب الله
رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!