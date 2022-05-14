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مراقبو الانتخابات مستعدّون

14 - مايو - 2022
الانتخابات

الانتخابات

الأنباء
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لفتَ عضو الهيئة الإدارية في “الجمعية اللّبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” (لادي) أيمن دندش إلى أنَّ “وحدات الهيئة، من مراقبين ثابتين ومتنقلين، ستكون على أتمة الإستعداد لمواكبة العملية الانتخابية، ويبلغ عدد المنضوين في هذه الوحدات نحو الـ1000 مراقب، وتتوّزع مهماتهم بين متابعة عمل لجان القيد في الأقلام ومراقبة عمليات الفرز”.

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشارَ دندش إلى أنَّ “ظاهرة غريبة لوحظت أثناء عملية اقتراع الموّظفين الخميس، إذ ثمّة عدد من رؤساء أقلام الاقتراع غير ملّمين بالقانون الانتخابي وآليات التصويت”.

وفي ما يتعلّق بالمخالفات التي رصدتها “لادي”، ذكر دندش أنَّ “هناك مخالفات متكررة بين انتخابات الموظفين والمغتربين على حد سواء، منها عدم ضمان العازل للسرّية، بالإضافة إلى تنظيم الحملات الانتخابية داخل مراكز الاقتراع”.

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