مراقبو حماية المستهلك جالوا في عكار واطلعوا على ظاهرة بيع غالونات المازوت والاسعار في السوبرماركت

قام مراقبون من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من مديرية امن الدولة في محافظة عكار، بجولة على الخط الساحلي لمنطقة عكار معاينين ظاهرة بسطات بيع غالونات مادة المازوت، حيث لا تحديد للكميات داخل هذه الغالونات ولا اسعارها، ووجهوا إنذارات شفهية وخطية لأصحابها.

كما قاموا بجولة على بعض محال السوبرماركت، حيث تم تنظيم إنذارات خطية لبعض اصحاب هذه المحال لتخطيهم نسبة الأرباح المسموح بها لبيع بعض السلع.