الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مراكز للتدليك تُسهّل أعمال الدّعارة! القوى الأمنية تكشف التفاصيل

منذ 13 ثانية
A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول وجود شبكة تقوم بتسهيل أعمال الدّعارة داخل مراكز تدليك، من خلال استغلال عددٍ من الفتيات في هذا المجال.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمّ التوصّل إلى أن المدعو:

م. ك. (مواليد عام 1983، لبناني)
وهو صاحب مركزَي تدليك في شتورا وزحلة، ويُشتبه بقيامه بتسهيل أعمال الدّعارة ضمن المركزَين المذكورَين.

بتاريخ 01-09-2025، وبعد رصده داخل المركز في شتورا، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيفه، وإلقاء القبص على 6 فتيات من جنسيّات مختلفة (لبنانيّة، سوريّة، وفلبينيّة).

بعد ذلك، انتقلت الدّوريّة إلى المركز الثّاني في مدينة زحلة، حيث أوقفت 8 فتيات من جنسيات لبنانية، فلبينية، تايلندية، وسورية، إضافةً إلى شخص آخر.

بالتّحقيق مع مالك المركز (م. ك.)، اعترف بما نُسب إليه.

وقد أُودع المحضر مع الموقوفين والمضبوطات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    مرحلة ما بعد 5 أيلول بين الرئيسين عون وبري… والأخير مغادرًا بعبدا: “ببركات ستنا مريم كل شي منيح”
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري استقبل أكاديميين وناشطين.. بيروت ستبقى منبع الطموحات لبناء لبنان افضل
    الجبهة الجنوبية
    الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مخازن للحزب في البقاع

    الأكثر قراءة

    المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
    عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
    مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
    شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
    تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!