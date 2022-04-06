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مرة جديدة… إحباط تهريب “حشيشة” إلى دولة أوروبيّة

منذ ساعة واحدة
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

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غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر: “تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، اذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت 975 كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية. تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم.

وأضاف: “الأجهزة الامنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب”.

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