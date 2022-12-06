مرتضى: المرحلة تفرض علينا ممارسة أعلى درجات الحكمة والوعي

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام مرتضى أانه لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس، اذ ‏لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في ان يتم تفجيرها.

وأضاف: “لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض واسهمنا في إقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ او تأجيل”.

وأردف: “الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الاساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقا للدستور وعرضة للمحاسبة اخلاقيا ودستوريا وجزائياً”.

وأكد أن “المرحلة تفرض علينا جميعا ممارسة أعلى درجات الحكمة والوعي، بروح تعاون بعيدا من السلبية والإنفعالية”.