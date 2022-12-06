الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرتضى: المرحلة تفرض علينا ممارسة أعلى درجات الحكمة والوعي

منذ ساعة واحدة
وزير الثقافة محمد المرتضى

وزير الثقافة محمد المرتضى

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام مرتضى أانه لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس، اذ ‏لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في ان يتم تفجيرها.

وأضاف: “لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض واسهمنا في إقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ او تأجيل”.

وأردف: “الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الاساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقا للدستور وعرضة للمحاسبة اخلاقيا ودستوريا وجزائياً”.

وأكد أن “المرحلة تفرض علينا جميعا ممارسة أعلى درجات الحكمة والوعي، بروح تعاون بعيدا من السلبية والإنفعالية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ابراهيم كنعان
    كنعان: الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة
    وليد جنبلاط
    جنبلاط تقدم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بحق غادة عون
    موظفو ألفا وتاتش
    موظفو ألفا وتاتش: التحرك القائم مطلبي نقابي بحت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    صحف بريطانية تنقل مشاهدات مشجعات إنجليزيات.. "لا ندري كيف فعلتها قطر"!
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
    البرازيلي فينيسيوس جونيور
    البرازيلي فينيسيوس جونيور غاضب من تعامل شركة نايكي معه!