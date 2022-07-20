مرتضى: مشاركة لبنان في المعرض الدولي للترميم لاكتساب مهارات جديدة

ترأس وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ممثلا بعالمة الاثار باتريسيا غنيمة وفد لبنان الرسمي الذي شارك في المعرض الدولي للترميم الذي اقيم في فيرارا – ايطاليا بمشاركة العديد من الدول المعنية بموضوع الترميم.

ولفت المرتضى الى ان “الهدف من مشاركة لبنان هو خوض تجربة واكتساب الاحدث من المهارات الجديدة واستثمارها في القطاع الاثري اللبناني وصولا الى تأمين الحفظ الامثل لآثارنا الفريدة التي لا تخص اللبنانيين فقط بل البشرية جمعاء”.

يشار الى ان غنيمة سوف تنظم بتكليف من وزير الثقافة ندوة في المكتبة الوطنية لعرض خلاصات ذلك المؤتمر على المعنيين في مجال الآثار وسبل حفظها.