مرتضى خلال افتتاح مشروع زراعي في دورس: بالاعتماد على مبادراتنا ننهض باقتصادنا

أكد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى أنه “على الرغم من كل هذه الغيوم الملبدة في سماء الوطن، وعلى الرغم من الحديث عن مشكلة أمن غذائي وسيادة غذائية، يطل الأمل من البقاع بمشروع يحتوي على أهم التكنولوجيا.

وبهذا المستوى والحجم، مما يؤكد أن الأمل موجود، وباستطاعتنا أن نعمل وننشئ مشاريع تؤسس لمرحلة غذائية جديدة واعدة في هذا الوطن”.

وأضاف مرتضى خلال افتتاحه مشروع “Agro eco system” في سهل بلدة دورس، “علينا في لبنان الاعتماد على إمكانياتنا وطاقاتنا ومبادراتنا للنهوض باقتصادنا وقطاعاتنا، وخصوصا القطاع الزراعي، وهذا المشروع يتيح توفير العديد من فرص العمل ليد عاملة متخصصة، ويؤمن لنا الإنتاج بمواصفات تراعي شروط سلامة الغذاء العالمية”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع يوفر في مياه الري، في ما الأدوية والاسمدة التي تستخدم هي ضمن المواصفات العالمية الدقيقة، ومن أجل ذلك ندعمه ونأمل أن تعمم المشاريع الزراعية الحديثة على كل الأراضي اللبنانية”.

وشدد على “ضرورة دعم مشاريع القطاع الخاص التي تعتمد على مبادرات الأوفياء، الذين يساهمون في بناء وطنهم بإرادة وعزم وتصميم في عز الأزمات، وأملنا كبير بأمثال هؤلاء المحبين والمخلصين”.

وتم الافتتاح في حضور النائب غازي زعيتر، رئيس مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل أكرم وهبة، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، مفتي البقاع الشيخ خليل شقير، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، مفتي بعلبك الهرمل السابق بكر الرفاعي، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” حسين النمر، المسؤول التنظيمي لـ”حركة أمل” في إقليم البقاع أسعد جعفر، رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي، نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل وفاعليات.