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مرتضى طلب في كتاب الموافقة على شراء المبيدات حفاظا على حقول القمح في عكار

24 - مارس - 2021
الوزير ​عباس مرتضى

الوزير ​عباس مرتضى

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كلف وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى فرق الوزارة في مصلحة زراعة عكار ومصلحة الأبحاث العلمية، بمسح المناطق الزراعية في وادي خالد للتأكد من انتشار حشرة syrigopais temperatella التي تهدد محاصيل القمح والشعير وقد تمتد الى باقي المناطق اللبنانية، كما تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية في مناطق انتشارها.

وبعد تلقيه مناشدات من مزارعي القمح في منطقة وادي خالد لمساعدتهم، وجه مرتضى كتابا الى مجلس الوزراء طلب فيه الموافقة على شراء المبيدات المكافحة لهذه الحشرة، حفاظا على حقول القمح في عكار وفي كافة المناطق، ومنعا لتهديد الأمن الغذائي.

وتمنى مرتضى في الكتاب الإسراع بتأمين المبيدات بالسرعة القصوى عبر تكليف الهيئة العليا للاغاثة بشراء احدى المبيدات اللازمة المحددة من قبل وزارة الزراعة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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