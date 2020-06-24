مرتضى نفى احتمال رفع الحكومة الدعم عن سلع أساسية

عباس مرتضى
عباس مرتضى

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نفى وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، خلال رعايته حفل افتتاح سوق المزارع الذي أطلقته جمعية “الشجرة الطيبة” في الحدت، “احتمال رفع الحكومة الدعم عن بعض السلع الأساسية”، مؤكدا “ان الحكومة تتجه لتعزيز الدعم لبعض القطاعات الحيوية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين”.

وأعلن مرتضى “دعم الوزارة فكرة الأسواق الشعبية وتعزيزها من خلال خطط للطوارئ والأمن الغذائي”، مشيرا الى تواصله مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي “لدعم هذا التوجه لدى البلديات المقتدرة”.

وكشف مرتضى عن “توسيع مروحة الاتصالات لتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية منذ بداية الموسم الحالي”، مؤكدا “عدم توفير أي جهد مع السلطات المختصة لمعالجة مشكلة الترانزيت الحاصلة على الحدود الأردنية”.

وقد حضر افتتاح السوق النائب آلان عون، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ورؤساء بلديات الضاحية الجنوبية والحدت وفاعليات اجتماعية ونقابية واقتصادية.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

بري: لحالة طوارىء مالية وموقفنا من قانون قيصر موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانبنا…

في لبنان.. هذه أسماء المواقع البحرية الـ17 الصالحة للسباحة

محافظ بيروت اوضح تفاصيل ما حصل في العقار 3940 في المدور

اللجان ناقشت اقتراح تطوير قوانين المياه